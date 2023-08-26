В Москве задержали подростка, который сбил на электросамокате ребенка

Он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел подростка, который сбил на самокате ребенка на улице Кадырова на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"26 августа в ОМВД России по району Южное Бутово поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен несовершеннолетний ребенок, который был сбит неустановленным лицом, передвигавшимся на самокате на улице Кадырова. В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

В столичной прокуратуре добавили, что задержанным оказался 17-летний житель района Южное Бутово, он был на электросамокате. "В районе Южное Бутово молодой человек, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего ребенка. 5-летний мальчик госпитализирован", - сказали в прокуратуре Москвы.

Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся.

По данному факту проводится проверка.