Экс-руководителю калининградского агентства по делам молодежи заменили срок на условный

Суд пришел к выводу, что "исправление Дениса Калиновского возможно не только в условиях изоляции от общества"

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Калининградский областной суд заменил реальный срок на условный бывшему руководителю регионального агентства по делам молодежи Денису Калиновскому, осужденному на 1,5 года колонии за мошенничество. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

В июне Черняховский городской суд в Калининградской области приговорил Калиновского к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный признал вину, дело рассмотрено в особом порядке. Он был признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

"Апелляционным определением наказание в виде реального лишения свободы заменено на условное. Суд учел, что Калиновский длительное время (больше года) находился под стражей, имеет на иждивении трех малолетних детей и беременную супругу, имеет только положительные характеристики, а также оказал существенную помощь в раскрытии другого серьезного преступления", - сказал собеседник агентства.

Суд пришел к выводу, что "исправление Калиновского возможно не только в условиях изоляции от общества".

По данным следствия, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц всероссийского конкурса молодежных проектов содействие в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Он убедил конкурсантку, что в обмен на денежное вознаграждение ГБУ Калининградской области "Центр молодежи" выступит в качестве партнера ее проекта и окажет содействие в его реализации и подготовке отчетных документов. В действительности никаких действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные через посредника 449 600 рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению.