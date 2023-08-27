Борт МЧС доставит в подтопленные районы Приморья более 260 тепловых пушек

Также в Ольчинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, чтобы доставить около двух тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов

ТАСС, 27 августа. МЧС России дополнительно самолетом доставит более 260 тепловых пушек в подтопленные районы Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

"Для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры в пострадавшие от паводков районы Приморья из резерва МЧС России и правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек", - говорится в сообщении.

Кроме того, вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Ольгинский округ, чтобы доставить около двух тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов. По информации администрации округа, в восьми зонах, где разбиты дороги и подъезды к мостам, объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В некоторых населенных пунктах проведут эвакуацию.

Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь жителям, просушивать дома, откачивать воду из подвалов домов, детских садов, школ, больниц и объектов жизнеобеспечения. Пожарно-спасательными подразделениями организована работа шести лодочных переправ в Дальнереченском, Ольгинском и Уссурийском муниципальных образованиях. Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено около 1 тыс. человек и 192 единицы техники.

Последствия осадков

В настоящее время на территории 16 муниципалитетов Приморья подтоплено 122 жилых дома и 1 102 придомовых территории. В Артемовском городском округе в трех садоводческих некоммерческих товариществах подтоплено 130 дачных домов. От транспортного сообщения отрезано 32 населенных пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях.

В четырех пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 37 детей. За сутки от воды освободились 143 жилых дома и 499 придомовых территории. 1 083 дома просушено, вода откачана из подвалов 892 жилых домов.

В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.