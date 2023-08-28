28 августа, 09:01,
обновлено 28 августа, 09:08
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

В МО РФ сообщили, что ракету уничтожили у побережья Крыма

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киев пытался атаковать крылатой ракетой российские объекты, она была уничтожена средствами ПВО над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ, они были уничтожены средствами ПВО над Крымом. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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