Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря

В МО РФ сообщили, что ракету уничтожили у побережья Крыма

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киев пытался атаковать крылатой ракетой российские объекты, она была уничтожена средствами ПВО над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ, они были уничтожены средствами ПВО над Крымом.