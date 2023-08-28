В Воронеже около 20 тыс. человек остались без горячего водоснабжения из-за аварии

Отключение зафиксировали в 49 многоквартирных домах и еще 3 детсадах, школе, поликлинике и библиотеке

ВОРОНЕЖ, 28 августа. /ТАСС/. Около 20 тыс. жителей микрорайона Шилово в Воронеже остались без горячего водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщила ТАСС представитель отдела развития территории управы Советского района Воронежа, куда входит микрорайон Шилово.

"Около 20 тыс. человек остались без горячей воды, потому что дома [в зоне отключения] - многоэтажные, по 9, 17, 25 этажей <...> Проводятся аварийные работы, в полученной в управе телефонограмме указано: безотлагательные работы в связи с заменой запорной арматуры. [Горячая вода отключена] в 49 многоквартирных домах и еще 3 детсадах, школе, поликлинике, библиотеке", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в управе, отключение зафиксировано утром в понедельник, планируется, что аварию устранят к 21:00 мск.