28 августа, 12:57

Sky: в Египте в результате обрушения дома погибли три человека

По данным телеканала, еще двое человек получили травмы

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате обрушения трехэтажного жилого дома в провинции Исмаилия на северо-востоке Египта. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, еще двое человек получили травмы.

Как передает египетский телеканал Sada El-Balad, спасательная операция в районе ЧП продолжается. Под завалами еще могут находится местные жители. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, на обрушившийся объект было выдано решение о реставрации, но он так и не был расселен. 

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Египет
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