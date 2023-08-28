В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли два человека

Среди них есть несовершеннолетний

УФА, 28 августа. Грузовик опрокинулся на дороге в Республике Башкортостан, погибли водитель и его несовершеннолетний пассажир, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"По имеющейся информации, около пяти часов вечера на 82-м км автодороги Уфа - Иглино - Красная горка - Павловка, близ д. Чандар, водитель, управляя грузовиком Shacman, предположительно, не справился с управлением, допустил опрокидывание на проезжей части. В настоящее время известно, что водитель грузовика и его несовершеннолетний пассажир от полученных травм погибли", - говорится в сообщении.