В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель Tornado

Его экипаж выжил

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Истребитель Tornado ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в провинции Эш-Шаркия на востоке страны. Как сообщило Минобороны королевства, два члена экипажа спаслись.

"Официальный представитель Министерства обороны бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что сегодня в 15:44 (совпадает с мск - прим. ТАСС) <...> один из истребителей королевских ВВС Саудовской Аравии модели Tornado потерпел крушение во время планового тренировочного полета в районе авиабазы короля Абдель Азиза в Дахране", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

По словам аль-Малики, двое членов экипажа самолета катапультировались и выжили. В результате авиакатастрофы жертв или раненых на земле нет. Власти выясняют причины случившегося.

7 ноября 2022 года в провинции Эш-Шаркия произошел аналогичный инцидент. Истребитель F-15S из-за технической неисправности разбился при выполнении тренировочного полета в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в городе Дахран. Два пилота спаслись.