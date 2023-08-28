28 августа, 17:28,
обновлено 28 августа, 17:49
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о ранении пяти человек из-за обстрела ВСУ Донецка

Украинские военнослужащие ранее обстреляли несколько районов города, а также Макеевку, Горловку и Ясиноватский район

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. При обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка ранения получили пять человек. Об этом написал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. 

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"В Донецке пять раненых: женщины 1944 и 1972 года рождения в Петровском районе (средняя степень тяжести), трое мужчин в Киевском районе - 1989 года рождения, двое 2005 года рождения (лечение амбулаторное). Еще одна женщина, жительница Никитовского района Горловки, была ранена в голову", - написал он.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что пострадали две женщины в Петровском районе. Также в Горловке погиб мирный житель.

Под огнем оказались несколько районов Донецка, Макеевка, Горловка, Ясиноватский район.

По территории региона выпущено 226 боеприпасов, применялись реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм, в том числе с боеприпасами кассетного типа.

В новость были внесены изменения (20:48 мск) - изменено количество пострадавших. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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