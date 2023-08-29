На юге Таиланда в результате нападения боевиков погибли трое правоохранителей

Еще пятеро полицейских получили ранения в ходе инцидента в провинции Паттани

БАНГКОК, 29 августа. /ТАСС/. Полицейский и двое добровольцев местной обороны погибли в результате вылазки боевиков-исламистов в южной таиландской провинции Паттани, еще пятеро полицейских получили ранения. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, боевики устроили засаду на полицейский патруль, применив стрелковое оружие и гранаты. Нападавшие подорвали несколько опор электропередачи, чтобы перекрыть дорогу и затруднить их преследование. Правоохранительные органы ведут поиск преступников.

Правительство Таиланда в понедельник продлило до 19 декабря режим чрезвычайного положения в большинстве районов мусульманского юга королевства, к которому относят провинции Яла, Наратхиват и Паттани.

Сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. В период с 2004 по 2020 год в результате конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс.