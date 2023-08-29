29 августа, 08:29

В Ставрополе проверяют крупные объекты и учреждения после сообщений о минировании

Глава города Иван Ульянченко сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Сообщения о минировании сразу нескольких крупных объектов и учреждений поступили в городе Ставрополе. Сотрудники экстренных служб проверяют здания двух больниц, суда, библиотеки, автовокзала, управления ЗАГС и магазина, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

"Злоумышленники сегодня сообщили о минировании сразу нескольких крупных объектов - это центральная библиотека, автовокзал, городская и краевая больницы, ЦУМ, краевой суд и управление ЗАГС СК. Направлены службы экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

Посетители всех указанных учреждений эвакуированы. Ульянченко отметил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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