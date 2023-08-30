На юге Китая объявили оранжевый уровень опасности из-за супертайфуна "Саола"

В настоящее время эпицентр находится примерно в 500 км к юго-востоку от восточного побережья провинции Гуандун

ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Китайское метеорологическое управление объявило оранжевый уровень опасности на юге КНР из-за супертайфуна "Саола", который движется в направлении южного побережья страны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Скорость ветра в центральной его части достигает 62 м/с. Эпицентр тайфуна в настоящее время расположен примерно в 500 км к юго-востоку от восточного побережья южной провинции Гуандун. "Саола" движется в северо-западном направлении со скоростью порядка 2,8-4,2 м/с и, как ожидается, 1 сентября достигнет восточного побережья провинции Гуандун и южных прибрежных районов восточной провинции Фуцзянь.

После этого супертайфун, как ожидается, продолжит движение вдоль побережья в западном или юго-западном направлении. На момент подхода к побережью скорость ветра в центральной его части может составить до 52 м/с.

Власти провинций Гуандун и Фуцзянь принимают необходимые превентивные меры. Находящимся в море судам предписано укрыться в безопасных портах. В прибрежных районах приостановлено проведение масштабных работ на открытом воздухе. Идет эвакуация населения из потенциально опасных районов и жилых строений, которые могут быть повреждены ударом тайфуна.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин девятый по счету в этом сезоне тайфун "Саола" 27 августа усилился до супертайфуна. Ожидается, что его центр в ночь на четверг пройдет в 150 км к югу от Тайваня, пересечет пролив Лусон и направится в сторону побережья южной китайской провинции Гуандун.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.