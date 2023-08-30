30 августа, 05:19

В Камчатском заливе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр находился в 91-м километре юго-восточнее поселка Усть-Камчатск

ТАСС, 30 августа. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Камчатском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края.

"Днем 30 августа в акватории Камчатского залива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло <…> на глубине 43 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 91-м километре юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. 

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