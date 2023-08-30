30 августа, 14:53
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету HARM по востоку Донецка

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

По данным администрации Ворошиловского района города, этот же тип ракеты использовался и при дневном обстреле центра Донецка

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Украинские войска вечером выпустили по Буденновскому району Донецка американскую противорадиолокационную ракету НАRM. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В 16:30 [мск] по Донецку (Буденновский район) выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным администрации Ворошиловского района города, этот же тип ракеты использовался и при дневном обстреле центра Донецка. Ракета попала в многоквартирный дом. Еще две ракеты упали в жилом секторе Куйбышевского района города. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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