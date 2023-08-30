В Петербурге арестовали администратора экстремистских групп в Telegram и "ВКонтакте"

В объединенной пресс-службе судов города отметили, что Марк Филиппов своей вины не признал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу администратора экстремистских групп "Белая масть" и "Московская группа взаимопомощи" в соцсети "ВКонтакте" и каналов с аналогичными названиями в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Срок меры - 10 октября", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что не позднее февраля 2020 года Филиппов и ряд других лиц, придерживаясь националистических взглядов, объединились в организованную группу для совершения террористических преступлений. Для реализации своих намерений они создали в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram группы "Белая масть" и "Московская группа взаимопомощи". Филиппов, будучи администратором этих сообществ, готовил и публиковал в них материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности. Своей вины арестованный не признает.

На минувшей неделе СМИ сообщали, что у представителей группировки "Белая масть" в Москве и Петербурге прошли обыски с участием силовых структур. По опубликованным данным, сообщество имеет связи с так называемым Русским добровольческим корпусом в составе ВСУ и основателями украинского нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Участники группы, в числе которых представители запрещенных в стране ультраправых движений, используют нацистскую символику.