30 августа, 15:14

Во Флориде из-за урагана "Идалия" погиб один человек

© ТАСС/ Reuters

Из-за неблагоприятных погодных условий водитель потерял управление и врезался в дерево, получив несовместимые с жизнью травмы, сообщил телеканал ABC

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Один человек стал жертвой урагана "Идалия", обрушившегося на побережье штата Флорида, сообщил телеканал ABC.

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По его сведениям, из-за неблагоприятных погодных условий водитель в округе Паско к северу от города Тампа потерял управление и врезался в дерево, получив несовместимые с жизнью травмы.

Ураган "Идалия" обрушился на северную часть Флориды в среду утром, с порывами ветра порядка 60 м/с. Как передавало агентство Associated Press, метеорологи считают этот ураган "беспрецедентным событием" - несмотря на то, что ураганы обрушиваются на Флориду почти каждый год, в этот раз удар стихии пришелся на северо-западную часть штата, а не на южные или центральные районы Флориды.

Накануне губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение, жителям 30 округов штата было предписано эвакуироваться. Ожидается, что в некоторых районах уровень воды может подняться более чем на 4 м. Ураган оставил без электричества более 267 тыс. потребителей, свидетельствуют данные мониторингового ресурса. По информации портала, непогода привела к отмене более 930 авиарейсов в США. 

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© Информационное агентство ТАСС
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