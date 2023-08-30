В Ишимбае произошел взрыв бытового газа в квартире дома

Пострадали два человека

ТАСС, 30 августа. Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома на улице Советской в Ишимбае, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Сегодня вечером в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о прошествии на улице Советской в городе Ишимбай. По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что в одной из квартир жилого двухподъездного многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа с последующим разрушением несущей стены. По предварительным данным, в результате происшествия травмированы два человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры республики, жильцов дома эвакуировали. "Произведена эвакуация, жильцы других квартир не пострадали. Прокуратура контролирует процесс своевременного размещения жильцов дома в маневренном жилищном фонде, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту", - пояснили в ведомстве.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехали межрайонный прокурор Алексей Романов и его заместитель Денис Басыров. В ходе организованной проверки ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.