30 августа, 19:02,
обновлено 30 августа, 19:24
Военная операция на Украине

В восточной части Крыма система ПВО сбила ракету

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты загорелась трава в поле

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Крылатая ракета сбита системой ПВО в восточной части Крыма, сообщил своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он.

Советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что от обломков ракеты загорелась трава в поле, на месте работают сотрудники МЧС.

"Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи", - написал он, уточнив, что авария будет ликвидирована в течение часа. Власти просят жителей и гостей региона не публиковать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой, добавил Крючков. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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