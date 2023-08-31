В трех городах Швеции за ночь произошли четыре взрыва

Никто не пострадал

СТОКГОЛЬМ, 31 августа. /ТАСС/. Четыре взрыва произошли в трех городах Швеции за одну ночь, никто не пострадал. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

Два первых взрыва произошли около 01:00 по местному времени (02:00 мск) с разницей в 10 минут в городе Гетеборг на западном побережье королевства. Час спустя поступило сообщение о взрыве в столичном пригороде Норсборг и городе Нючепинг, находящемся примерно в 100 км к югу от Стокгольма. По информации полиции, все четыре взрыва произошли в жилых домах. "Сообщений о пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб", - говорится в заявлении полиции Гетеборга.

Правоохранители города сообщили AFP, что еще рано делать вывод о причинах взрывов.

По данным агентства, за последние годы в Швеции наблюдался всплеск преступной деятельности, сопровождавшийся перестрелками и взрывами. В 2022 году полиция королевства зарегистрировала 90 взрывов и 101 попытку организации подобных преступлений. В этом году, по состоянию на 15 августа, было зафиксировано 109 взрывов.