В Белгородской области задержали пятерых человек по подозрению в диверсионной деятельности

Их задержали в ходе рейда сотрудников полиции совместно с батальоном "Запад-Ахмат" и пограничным управлением ФСБ России

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Пятерых человек задержали в Белгородской области по подозрению в диверсионной деятельности. Об этом сообщили в ГУВД по региону.

Сотрудники полиции совместно с батальоном "Запад-Ахмат" и пограничным управлением ФСБ России провели рейд, направленный на недопущение проникновения в регион диверсионно-разведывательных групп, а также выявление их пособников и поддержание стабильной оперативной обстановки.

"В ходе мероприятия проверено 119 домовладений, в том числе более 20 нежилых, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства, места концентрации и проживания иностранцев, торговые точки и состоящие на профилактическом учете граждане. Задержаны пять лиц, которые проверяются на возможную причастность к диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе рейда из незаконного оборота было изъято более 120 л алкоголя и 45 блоков табачной продукции с признаками контрафактности. "По результатам деятельности учетно-заградительной системы выявлено более 40 административных правонарушений", - добавили в ведомстве.