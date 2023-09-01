В Наро-Фоминске у иностранца изъяли около 270 кг наркотиков

По данным Telegram-канала Mash, общая стоимость изъятых веществ оценивается примерно в 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 270 кг наркотиков изъяли полицейские у иностранного гражданина в Наро-Фоминске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 кг наркотиков", - сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Наро-Фоминске был остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина. При обыске машины и дома, в котором он проживал, было обнаружено 270 кг героина на общую сумму примерно 2,7 млрд рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.