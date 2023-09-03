3 сентября, 15:11
Военная операция на Украине

В приграничных районах Курской области обезвредили два БПЛА

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 3 сентября. В двух районах Курской области обнаружили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского", - написал он. Как уточнил глава области, беспилотники обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы и посадили антидроновыми ружьями.

"Обошлось без пострадавших и повреждений", - уточнил губернатор.

По данным Старовойта, также трижды обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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