В приграничных районах Курской области обезвредили два БПЛА

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 3 сентября. В двух районах Курской области обнаружили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского", - написал он. Как уточнил глава области, беспилотники обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы и посадили антидроновыми ружьями.

"Обошлось без пострадавших и повреждений", - уточнил губернатор.

По данным Старовойта, также трижды обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе, пострадавших и разрушений нет.