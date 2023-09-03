В Перу из-за извержения вулкана продлили режим ЧП на юге страны

Он будет действовать до начала ноября

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Перу продлило действие режима чрезвычайного положения в нескольких районах департамента Мокегуа из-за извержения вулкана Убинас. Об этом сообщает телеканал Telesur.

По его данным, утвержденные меры будут действовать до начала ноября. Режим ЧП подразумевает более тесное взаимодействие между властями разного уровня при проведении "мероприятий по снижению риска, связанного с вулканической активностью, а также при необходимости провести восстановительные работы".

Вулкан находится в 60 км к востоку от города Арекипа на юге страны. В начале июля Убинас выбросил пепел на высоту до 5,5 км. Последний раз он извергался в 2019 году. За последние 500 лет зарегистрировано около 27 извержений вулкана.