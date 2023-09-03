В Мексике во время вечеринки по объявлению пола ребенка разбился самолет

В результате происшествия погиб пилот, пишет газета Excelsior

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в штате Синалоа на западе Мексики во время проведения вечеринки по объявлению пола ожидаемого ребенка. Об этом пишет газета Excelsior.

Отмечается, что, по замыслу организаторов, самолет должен был пролететь над гостями, выпустив дым розового или синего цвета. Во время пролета он выпустил дым розового цвета и начал терять высоту. Пилот попытался увести самолет от находящихся на его пути деревьев, но в результате маневра самолет разбился.

Участники вечеринки сразу после инцидента вызвали спасателей. Пилот в возрасте 38 лет, получивший серьезные травмы, был госпитализирован. Позже он умер в больнице.