"КрасАвиа" оштрафовали за отмену рейсов в районы Крайнего Севера

Штраф составил 30 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа" оштрафована за отмену пяти рейсов в северные районы Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В январе и феврале 2023 года авиакомпанией отменено пять рейсов в труднодоступные районы Красноярского края (Тура, Туруханск, Байкит) в связи с низкой загрузкой воздушных судов, то есть по основаниям, не предусмотренным законодательством", - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры.

Компания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно). "КрасАвиа" оштрафована на 30 тыс. рублей.

Авиакомпания "КрасАвиа" находится в собственности Красноярского края и занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Парк воздушных судов составляет 51 единицу авиационной техники - 25 самолетов (ATR 72-500, ATR 42-500, Ан-24, Ан-26, L-410, Як-42) и 26 вертолетов (Ми-8Т, Ми-8МТВ).