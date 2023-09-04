На Тайване сообщили о 78 пострадавших из-за тайфуна "Хайкуй"

Как сообщили в ведомстве внутренних дел острова, наибольшее количество травм зафиксировано в городе Гаосюн и уезде Тайдун

ГОНКОНГ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Тайваня сообщили о 78 пострадавших в результате удара по острову тайфуна "Хайкуй". Как сообщило ведомство внутренних дел острова, информации о жертвах пока не поступало.

По его данным, наибольшее количество травм из-за непогоды зафиксировано в принявших главный удар тайфуна районах на юге острова - в городе Гаосюн (там за медицинской помощью обратились 23 человека) и уезде Тайдун (20 пострадавших).

Спасатели эвакуировали из горной местности, с побережья и из других опасных районов 7,1 тыс. жителей. Всего на острове развернуто 95 временных убежищ, где люди могут переждать непогоду. В настоящее время в них находятся 1,9 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что около 57,9 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения в связи с повреждениями линий электропередачи и другой инфраструктуры. Всего с перебоями в электроснабжении в той или иной мере столкнулись 217,4 тыс. домохозяйств, однако в настоящее время подача электричества в большинство из них восстановлена. Еще 12,9 тыс. домов остались без водоснабжения.

Как сообщило ведомство, спасательные службы выезжали на экстренные вызовы около 1,4 тыс. раз.

Второй за прошлую неделю тайфун "Хайкуй" ударил по Тайваню в воскресенье. Он пересек остров с востока на запад и ушел в Тайваньский пролив. В начале недели по югу Тайваня ударил супертайфун "Саола".