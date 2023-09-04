В Бурятии шестерых нелегальных добытчиков нефрита обвиняют в нападении на полицейских

В отношении пятерых нападавших избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Шестеро жителей Окинского района Бурятии стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после нападения на сотрудников полиции рядом с местом добычи нефрита. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России.

"Ведется расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Окинского района республики в возрасте от 21 до 28 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - сообщили в ведомстве.

В отношении пятерых нападавших избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, 26 июля полицейские рядом с Оспинским месторождением нефрита обнаружили не менее из 30 человек, занимавшихся незаконной добычей минерала. "Увидев сотрудников полиции, нелегальные добытчики минерала, проигнорировав требования о прекращении незаконных действий, решили незамедлительно скрыться с месторождения. Не желая быть привлеченными к ответственности за незаконный оборот нефрита, шестеро более активных из всей группы мужчин оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями", - отметили в следственном управлении.

В Окинском районе расположены месторождения нефрита - полудрагоценного минерала, включенного в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Добывают нефрит, главным образом, с последующим экспортом в Китай.