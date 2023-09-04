На Филиппинах от тайфунов "Хайку" и "Саола" пострадали более 500 тыс. человек

Среди около 13 тыс. были вынуждены покинуть свои жилища, сообщила газета Inquirer

БАНГКОК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек пострадали от тайфунов "Хайку" и "Саола", обрушившихся на Филиппины. Об этом сообщила газета Inquirer со ссылкой на данные национального совета по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны.

По его информации, среди почти 514 тыс пострадавших около 13 тыс. были вынуждены покинуть свои жилища. В эвакуационных центрах находится 3 251 человек. Согласно некоторым сообщениям, в результате стихийных бедствий два человека погибли, один пропал без вести, однако официального подтверждения этой информации пока не поступило. Как сообщает издание, отменены несколько авиарейсов, связывающих страну с Китаем и Тайванем. В восьми районах Филиппин закрыты общеобразовательные школы.

Филиппины регулярно страдают от стихийных бедствий, таких как штормы и землетрясения. Каждый год на республику обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.