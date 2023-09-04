В Башкирии ищут пропавшего на горе Ялангас мужчину

К поискам планируют привлечь волонтеров и вертолет Ка-32

ТАСС, 4 сентября. Спасатели ищут мужчину, пропавшего на горе Ялангас в Белорецком районе Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что мужчина 1980 года рождения, участвуя в марафоне от русского географического общества и совершая восхождение на гору Ялангас, не вернулся в назначенное время домой. Супруга мужчины обратилась в экстренную службу, на место были направлены спасатели Зонального поисково-спасательного отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС", - говорится в сообщении.

На последней стоянке перед вершиной Ялангас спасатели ничего не обнаружили. После продолжительных поисков на базе "Малиновая" обнаружили автомобиль участника марафона.

"Завтра с наступлением светлого времени суток для поиска потерявшегося мужчины планируется привлечь волонтеров из поискового отряда и пожарно-спасательный вертолет Ка-32", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.