На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека

Как сообщили в региональной службе гражданской обороны, после падения он полностью сгорел

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами крушения частного вертолета на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики в понедельник. Об этом сообщает региональная служба гражданской обороны.

"После падения вертолет воспламенился и полностью сгорел. Наши сотрудники совместно с пожарными Туспана работают над локализацией огня. <...> По предварительным данным, погибли три человека", - говорится на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что вертолет вылетел с территории соседнего штата Колима. Полиция ведет расследование причин инцидента.