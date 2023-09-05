Пять частных домов получили повреждения из-за взрывной волны от сбитого БПЛА над Истрой

По предварительным данным, сбитый беспилотник был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Незначительные повреждения в результате взрывной волны от сбитого над Истринским районом Московской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получили пять частных домов, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"Взрывной волной были нанесены незначительные повреждения пяти близлежащим частным домам. Муниципальными службами продолжается обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол", - написала она в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что, по предварительным данным, сбитый над территорией городского округа БПЛА был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы. "Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу", - добавила Витушева.

Она также вновь обратилась к жителям региона с просьбой не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО.