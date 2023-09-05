В РЖД сообщили, что железная дорога на Дальнем Востоке работает стабильно

В холдинге напомнили, что в конце августа железнодорожникам пришлось восстанавливать поврежденный аномальными ливнями перегон на БАМе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Железная дорога на Дальнем Востоке работает стабильно, несмотря на непогоду. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"Несмотря на влияние природных факторов, железная дорога на Дальнем Востоке работает стабильно", - приводятся в сообщении слова замглавы РЖД Алексея Шило.

В холдинге напомнили, что в конце августа железнодорожникам пришлось восстанавливать поврежденный аномальными ливнями перегон на БАМе. "А череда приморских тайфунов не позволяла обеспечивать ритмичную выгрузку в дальневосточных портах", - добавили в РЖД.

Замглавы РЖД Михаил Глазков отметил, что с начала года на Восточном полигоне проследовало более 13 тыс. поездов повышенной массы, что на 16% больше уровня 2022 года. РЖД планируют завершить ремонты инфраструктуры на дорогах Восточного полигона до конца сентября текущего года, что позволит также нарастить объемы перевозок.

"При этом на эффективность работы сети железных дорог сильно влияет избыточный парк грузовых вагонов. Напомнили коллегам о необходимости поиска совместных решений по выводу порожних вагонов из точек выгрузки. В противном случае продвигать грузопотоки, в том числе на восток, будет все сложнее", - заключили в компании.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.