5 сентября, 14:53

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор жилого дома

Два человека получили травмы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал в кювет в деревне Высоково и врезался в забор, травмы получили два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 15:15 на 4-м км Пироговского шоссе в деревне Высоково. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, по неустановленным причинам совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. Двум пассажирам на месте происшествия оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. 

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