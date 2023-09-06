К столичному региону Японии 9 сентября может приблизиться тайфун

Сейчас он находится в Тихом океане

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Юаньян" 9 сентября может приблизиться к столичному региону на востоке Японии, где расположен Токио. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление.

В настоящий момент тайфун находится в Тихом океане и движется на северо-запад в сторону Японии. Скорость ветра в его центральной части составляет около 18 м/с с порывами до 25 м/с.

В связи с возможностью экстремальных погодных условий власти страны призвали жителей сохранять бдительность и следить за развитием событий.