6 сентября, 00:14

К столичному региону Японии 9 сентября может приблизиться тайфун

Сейчас он находится в Тихом океане

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Юаньян" 9 сентября может приблизиться к столичному региону на востоке Японии, где расположен Токио. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление.

В настоящий момент тайфун находится в Тихом океане и движется на северо-запад в сторону Японии. Скорость ветра в его центральной части составляет около 18 м/с с порывами до 25 м/с.

В связи с возможностью экстремальных погодных условий власти страны призвали жителей сохранять бдительность и следить за развитием событий. 

Теги:
Япония
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