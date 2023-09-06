В Алтайском крае неизвестные повредили два мемориальных комплекса

Как сообщили в региональной прокуратуре, возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Два мемориальных комплекса, посвященные воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, повреждены в Бийске Алтайского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Были разбиты стеклянные конструкции мемориала "В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне" и подожжена табличка Мемориального комплекса погибшим воинам-бийчанам", - сказано в сообщении.

В управлении СК по Алтайскому краю также сообщили, что возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов).

Прокуратура Алтайского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также дано поручение привести памятник в первоначальный вид. Следователи СК начали работу по установке лиц, повредивших памятник.