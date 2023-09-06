В Забайкалье бывшего главу района обязали вернуть 1,2 млн рублей за фиктивный договор

Сергей Гальченко заключил контракт на 6,2 млн рублей на демонтаж 13 жилых помещений, которые уже были снесены другой фирмой безвозмездно

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Суд взыскал с бывшего главы Балейского района Сергея Гальченко 1,2 млн рублей для возмещения ущерба за заключение фиктивного договора. Об этом ТАСС сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгений Синельников.

"В суде представителем муниципалитета исковые требования были заявлены именно в той сумме ущерба - 5 млн рублей, они и были удовлетворены. Но фактически при рассмотрении уголовного дела судом установлен больший ущерб, поэтому после вступления в силу приговора прокуратура обратились в суд с дополнительными исковыми требованиями о взыскании оставшейся части невозмещенного ущерба в размере 1,2 млн рублей уже в рамках гражданского дела", - пояснил Синельников.

В 2019 году, будучи главой района, Гальченко заключил контракт на сумму 6,2 млн рублей с компанией "Кристалл". Подрядчик должен был демонтировать поврежденных от пожаров 13 жилых помещений. Однако на тот момент здания уже были снесены другой фирмой безвозмездно.

В декабре 2022 года Гальченко признали виновным в превышении полномочий. Ему назначили четыре года лишения свободы условно и на два года запретили работать на госслужбе или в органах местного самоуправление. После этого он ушел в отставку. Тогда же обвиняемого обязали возместить ущерб на сумму 5 млн рублей.