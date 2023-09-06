В Запорожской области при обстреле ВСУ погиб один человек

Еще один получил ранения, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Новофедоровка в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"5 сентября в 16:30 [мск] боевики преступного киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. В результате разрушены строения, соседние дома повреждены. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - сказал представитель оперативных служб.