Число пострадавших при обстреле Волновахи возросло до шести

ВСУ ранее нанесли удар по Дворцу культуры имени Владимира Жоги

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших мирных жителей при ударе Вооруженных сил Украины по Дворцу культуры имени Владимира Жоги в Волновахе достигло шести человек. Об этом сообщил глава районной администрации Константин Зинченко.

"По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ пострадали шесть человек", - написал в Telegram-канале Зинченко.

Ранее глава районной администрации сообщил ТАСС, что ВСУ нанесли удар по новому зданию Дворца культуры имени Владимира Жоги в центре Волновахи, ранены три человека. Огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.