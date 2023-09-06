6 сентября, 13:20,
обновлено 6 сентября, 13:34
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле Волновахи возросло до шести

ВСУ ранее нанесли удар по Дворцу культуры имени Владимира Жоги

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших мирных жителей при ударе Вооруженных сил Украины по Дворцу культуры имени Владимира Жоги в Волновахе достигло шести человек. Об этом сообщил глава районной администрации Константин Зинченко.

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"По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ пострадали шесть человек", - написал в Telegram-канале Зинченко.

Ранее глава районной администрации сообщил ТАСС, что ВСУ нанесли удар по новому зданию Дворца культуры имени Владимира Жоги в центре Волновахи, ранены три человека. Огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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