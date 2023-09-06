В Канаде площадь лесных пожаров с начала года достигла 16,5 млн га

Распространению огня по-прежнему способствуют сухая погода и жара

ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Площадь канадских территорий, сгоревших с начала года из-за лесных пожаров, за полторы недели увеличилась на 1,6 млн га и составляет 16,5 млн га. Об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Число активных лесных пожаров в Канаде сейчас составляет 1 052, 695 из них спасателям не удается взять под контроль. Сухая погода и жара продолжают способствовать распространению огня.

Наибольшее число пожаров зарегистрировали в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлекли к тушению в Канаде. Речь идет о специалистах из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые заняты ликвидацией лесных пожаров, превышает 5 тыс.