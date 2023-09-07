Ростовский хакер получил два года колонии за атаку на сайты президента и Минобороны РФ

Также Игоря Баяндина оштрафовали на 500 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил ростовского хакера Игоря Баяндина к двум годам колонии-поселения и штрафу в 500 тыс. рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, апелляция оставила приговор в силе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону в июне 2023 года Баяндин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в доход государства в размере 500 тыс. рублей. Баяндиным подана апелляционная жалоба на приговор суда по уголовному делу", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Ростовским областным судом приговор оставлен без изменений.

"Оперативники установили, что Баяндин в феврале 2022 года <…> принял решение участвовать в компьютерной атаке по блокированию штатного функционирования информационных ресурсов Министерства обороны Российской Федерации, сайта президента Российской Федерации, а также сайтов Сбербанка России и Газпромбанка", - добавили в УФСБ.