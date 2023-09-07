7 сентября, 06:55,
обновлено 7 сентября, 07:06
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что ВСУ потеряли более 100 человек на запорожском направлении за ночь

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По словам врио губернатора Запорожской области, ВСУ проводили ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские войска за ночь потеряли около 100 военнослужащих на запорожском направлении.

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Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Что касается обстановки на запорожском фронте: прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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