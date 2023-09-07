Балицкий заявил, что ВСУ потеряли более 100 человек на запорожском направлении за ночь

По словам врио губернатора Запорожской области, ВСУ проводили ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские войска за ночь потеряли около 100 военнослужащих на запорожском направлении.

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Что касается обстановки на запорожском фронте: прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.