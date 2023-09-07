Члены экстремистской группы "Ат-Такфир валь-Хиджра" в Иванове получили от 2,5 до 12 лет

Осужденные, в частности, вели пропаганду деятельности ячейки среди мусульман

ТАСС, 7 сентября. Второй Западный окружной военный суд назначил от 2,5 до 12 лет колонии семерым членам запрещенного в России экстремистского международного религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", деятельность которых пресекли в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Ивановской области пресечена деятельность ячейки экстремистского международного религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", состоявшей из семи лиц. В отношении всех членов ячейки Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двух подсудимых признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и содействии террористической деятельности, им назначили 10 и 12 лет лишения свободы. Три года они проведут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Еще пятерых членов преступной группы осудили за участие в деятельности экстремистской организации. Их приговорили к лишению свободы сроком от 2,5 до 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденные разделяли идеологию экстремистского объединения, его цели и задачи, хранили у себя дома экстремистскую литературу, а также вели пропаганду деятельности ячейки среди мусульман. Двое из них занимались финансированием терроризма, перечисляя деньги участнику запрещенной в России международной террористической организации ИГ .

Уголовное дело в отношении членов ячейки международного религиозного объединения "АТ-Такфир Валь-Хиджра" возбудило и расследовало региональное УФСБ.