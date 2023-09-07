Дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья поступило в суд Барнаула

Владимир Фалилеев обвиняется в коррупции

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого в коррупции, поступило для рассмотрения в Ленинский суд Барнаула, сообщила ТАСС его адвокат Антонина Бартенева.

"Дело поступило в суд", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена.

Фалилеев, возглавлявший прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.

16 февраля 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок. Позднее издание "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на данные СК сообщило, что Фалилеев обвиняется в получении около 10 млн рублей взяток от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство.