7 сентября, 13:02

В Курской области девять человек отравились шаурмой

Специалисты взяли анализы у отравившихся и пробы на объекте общепита

КУРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Девять человек, посетивших пункт общественного питания в городе Льгове Курской области, обратились за помощью с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительной информации, пострадавшие ели шаурму, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Курской области начата проверка в связи с поступлением экстренных извещений об обращениях за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции девяти граждан, посещавших пункт общественного питания в городе Льгове. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты взяли анализы у отравившихся и пробы на объекте общепита. 

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