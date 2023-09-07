Члены избикома ДНР получили ранения в Волновахе в результате обстрела ВСУ

Одна из сотрудниц находится на стационарном лечении, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Члены участковой избирательной комиссии получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины города Волноваха в Донецкой Народной Республике, травмы оцениваются как легкие. В больнице остается одна из сотрудниц избиркома, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики.

"В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Одна из сотрудниц находится на стационарном лечении, идет на поправку", - сообщается в Telegram-канале Избиркома ДНР.

Уточняется, что в настоящее время комиссия работает в штатном режиме. Как пояснил на видезоаписи в телеграм-канале Избиркома ДНР председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий, пострадали четыре члена комиссии, троих из них посекло осколками стекол. Наиболее пострадавшая сотрудница вернется к работе через 10 дней.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы проводилось с 31 августа по 7 сентября в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Также с 1 по 4 сентября проходило голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, на которых могли проголосовать все граждане, имеющие прописку в ДНР. По итогам досрочного голосования в парламент региона явка составила 45,43%, в Донецкий городской совет - 45,78%.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент ДНР и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.