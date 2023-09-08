У берегов ОАЭ вертолет компании Aerogulf упал в море

На борту находились два пилота, передает агентство WAM

ДУБАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Вертолет Bell 212, принадлежавший компании Aerogulf, упал в море во время тренировочного полета в ночь на пятницу. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов.

"7 сентября примерно в 20:30 управление получило сообщение о падении в море вертолета Bell 212, принадлежащего компании Aerogulf, - цитирует заявление ведомства эмиратское агентство WAM. - На борту вертолета находились два пилота: один из них был гражданином Египта, а другой - гражданином ЮАР. Вертолет совершал тренировочный полет в ночное время и вылетел из Международного аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае - прим. ТАСС)".

Главное управление также отметило, что на предположительное место крушения прибыли несколько поисковых отрядов, они ведут поиски членов экипажа. К месту происшествия также направились представители комиссии по расследованию авиакатастроф.