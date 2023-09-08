В Белгородской области за сутки зафиксировали более 60 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в частности, с беспилотника сбросили взрывное устройство

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 60 боеприпасов, в том числе с беспилотника сбросили взрывное устройство. Повреждения получили три дома, линия электропередачи, также в результате обстрелов произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка - зафиксировано четыре прилета. В трех частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади в 100 кв. м. Силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано", - сообщил губернатор.

В Краснояружском районе, по его словам, 7 сентября из миномета ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожного - зафиксировали пять прилетов. В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи. "Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине поселка Прилесье выпущено три минометных снаряда, по окраине села Староселье - три артиллерийских снаряда", - проинформировал глава региона.

В Борисовском районе 7 сентября на окраине села Богун-Городок с БПЛА сбросили одно самодельное взрывное устройство. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старого - установлено три прилета. В Грайворонском округе по окраине села Заречье-Второе ВСУ выпустили 12 минометных снарядов, по окраине села Дроновка - 3 минометных снаряда.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпустили 10 минометных снарядов, по селам Белянка и Сурково - 7 и 6 минометных снарядов соответственно, по хутору Панков и селу Терезовка - по 4 минометных снаряда.

Утром 8 сентября под обстрел ВСУ вновь попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет. "Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", - отметил Гладков.