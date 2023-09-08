Два жителя подконтрольных РФ районов Харьковской области подорвались на мине "Лепесток"

Как сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев, украинские войска также используют кассетные боеприпасы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Два человека за последние три дня ранены при подрыве на запрещенной противопехотной мине "Лепесток" на подконтрольной РФ территории Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"За последние три дня мы зафиксировали две жертвы со стороны мирного населения - люди, которые получали достаточно тяжелые ранения именно от "Лепестков", - сказал он в эфире Первого канала.

Ганчев отметил, что украинские войска также используют кассетные боеприпасы. "Неоднократно получали информацию, что кустарным способом они меняют наполнение боеприпасов", - добавил глава ВГА.

По его словам, вести разминирование местности на данный момент практически невозможно, но российские силы все равно пытаются это сделать.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.