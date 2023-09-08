Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в участника СВО под Ростовом

Его взяли под стражу до 30 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал обвиняемого в стрельбе в участника специальной военной операции (СВО) из травматического оружия в Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Гусейнову Аразу Айдын оглы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений), по 30 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе суда, обвиняемый выстрелил 14 раз, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как пострадавший смог скрыться, после чего получил квалифицированную медицинскую помощь в Центральной городской больнице в Батайске.

Ранее в ГУ МВД по Ростовской области сообщали о том, что ночью 3 сентября неизвестный совершил 12 выстрелов из травматического оружия в мужчину в Батайске. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в уточнял, что мужчина, на которого совершили нападение, является участником СВО. В МВД возбудили уголовное дело по статье хулиганство, оно было передано для расследования в региональное управление СК.