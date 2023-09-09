В ДНР сообщили о восьми обстрелах севера Донецка менее чем за час артиллерией ВСУ

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся по Киевскому району

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) менее чем за час восемь раз обстреляли из тяжелой артиллерии северную часть Донецка. Об этом свидетельствуют данные телеграм-канала представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, огонь велся по Киевскому району города с 10:40 мск до 11:25 мск с интервалом в 5-10 минут. За это время с позиций ВСУ выпущено более 20 снарядов калибра 155 мм. Под обстрелы также попали Кировский и Куйбышевский районы города, а также Ясиноватая и Червоногвардейский район Макеевки.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.